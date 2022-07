Udinese | UFFICIALE | ha rinnovato Nestorovski

Pubblicità

sportli26181512 : Udinese, ufficiale l'acquisto del difensore Axel Guessand: L'Udinese, primo avversario del MIlan in Serie A, ha uff… - Frances54325203 : RT @HaugeFan: @DiMarzio @Everton @Udinese_1896 ufficiale amichevole Everton Milan questa estate - HaugeFan : @DiMarzio @Everton @Udinese_1896 ufficiale amichevole Everton Milan questa estate - sportli26181512 : Udinese, UFFICIALE l'acquisto di Guessand: L'Udinese ha ufficializzato l'acquisto di Axel Guessand, difensore prove… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Udinese, preso Guessand -

... finora tanti rumors ma ancora nessuna offertaarrivata al Napoli. Diverse società ... Il Napoli ha avviato da tempo i contatti con l'per Gerard Deulofeu , la cui valutazione è tra i 18 ...Oggi è stato il giorno della presentazionedi Gabriele Cioffi, come nuovo allenatore dell'Hellas Verona, in conferenza stampa: Cioffi ... Porterebbe a Verona qualcuno della sua"Sì, ...(ANSA) - UDINE, 04 LUG - Scatta oggi la nuova stagione agonistica dell'Udinese Calcio agli ordini del neo mister Andrea Sottil, all'esordio in serie A da allenatore dopo aver militato da ...L'Udinese, primo avversario del MIlan in Serie A, ha ufficializzato un nuovo acquisto: "Un nuovo rinforzo per i bianconeri. Axel Guessand è un giocatore dell'Udinese.