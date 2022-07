Ucraina: Kiev, 'russi bombardano il Donetsk. A fuoco nel Kherson i campi di grano' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di Sumy i russi hanno sparato contro un collegio psichiatrico e ci sono vittime. A Kharkiv, hanno attaccato una delle istituzioni educative della città. Nel Donbass, hanno preso Lysychansk e nel Donetsk hanno intensificato i bombardamenti. I campi di grano stanno bruciando nel Kherson a causa dei bombardamenti russi". Lo rende noto lo stato maggiore ucraino nel suo riepilogo mattutino delle operazioni belliche in corso fra russia e Ucraina, aggiungendo che "la notte è stata relativamente calma a Volyn, in Transcarpazia, nella regione di Rivne, a Ivano-Frankivsk, Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, Zaporizhzhya, Khmelnytskyi, Ternopil, Kirovohrad , Cherkasy Odessa, Poltava, Zhytomyre e Kiev. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di Sumy ihanno sparato contro un collegio psichiatrico e ci sono vittime. A Kharkiv, hanno attaccato una delle istituzioni educative della città. Nel Donbass, hanno preso Lysychansk e nelhanno intensificato i bombardamenti. Idistanno bruciando nela causa dei bombardamenti". Lo rende noto lo stato maggiore ucraino nel suo riepilogo mattutino delle operazioni belliche in corso fraa e, aggiungendo che "la notte è stata relativamente calma a Volyn, in Transcarpazia, nella regione di Rivne, a Ivano-Frankivsk, Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, Zaporizhzhya, Khmelnytskyi, Ternopil, Kirovohrad , Cherkasy Odessa, Poltava, Zhytomyre e. A ...

