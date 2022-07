Tennis | Filippo Volandri | “Jannik Sinner bravissimo ad adattarsi all’erba | ha capito di essere un top”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un adattamento impressionante.ha colpito e sorpreso ieri nel corso del match valido per gli ottavi di finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il funambolico iberico godeva dei favori del pronostico, forte degli eccezionali riscontri stagionali e di un bagaglio tecnico attualmente superiore all’altoatesino., però, ha dominato per due set e mezzo la partita e poi, perso il terzo parziale al tie-break, ha saputo tenere botta e chiudere in quattro frazioni, mettendo in mostra una forza mentale fuori dal comune. Un riscontro sorprendente, tenendo conto delle difficoltà che il classe 2001 del Bel Paese aveva manifestato in avvicinamento ai Championships. A parlare di ciò è stato, ai microfoni di Super, il capitano non giocatore di Coppa Davis,: ...