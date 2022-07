Sparatoria in Illinois | il momento in cui viene aperto il fuoco alla parata di Highland Park | le persone in fuga – Video

(Di lunedì 4 luglio 2022) Le immagini mostrano ilesatto in cui un uomo haildurante una. L’evento cittadino, che festeggia il giorno dell’Indipendenza statunitense, è stato interrotto violentemente dall’attentatore. Ilè stato realizzato da un ragazzo presenteche mentre scappa grida: “Sto filmando, sto filmando”. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - luciogalluzzi : ?? BREAKING #HighlandPark (area di #Chicago, #Illinois): sale a 5 morti e 19 feriti il primo bilancio della… - luciogalluzzi : ?? BREAKING #HighlandPark (area di #Chicago, #Illinois): sale a 5 morti e 19 feriti il primo bilancio della… -

... mentre il governatore dell', in un primo momento, aveva diffuso una nota nella quale si ... mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area della. 'Non è sicuro qui, ...Secondo fonti dei media locali, il governatore dell', JB Pritzker, che aveva partecipato al ... mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area della. "Non è sicuro qui, ...ROMA – Un maschio bianco, di 18 o 20 anni circa, con capelli lunghi neri, piccolo di corporatura, con indosso una t-shirt bianca o blu: questo l’identikit diffuso dalla polizia dell’Illinois, negli St ...Gli spari hanno interrotto la manifestazione ad Highland Park. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti ...