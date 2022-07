Sorelle al Limite: 800 kg in due. Ecco le Slaton oggi (Di lunedì 4 luglio 2022) Sorelle al Limite:Amy e Tammy Slaton sono state le protagoniste di , lo spin off del più famoso programma “Vite al Limite”. La storia delle due che insieme pesavano poco meno di mezza tonnellata ha affascinato il pubblico. In tanti vorrebbero la seconda stagione di “Sorelle al Limite”. Anche se lo show è finito da un po’ di tempo, nessuno ha dimenticato le Sorelle Slaton e la loro incredibile storia che le ha portato a prendere così tanto peso. I fan vorrebbero rivederle sul grande schermo per verificare con i proprio occhi se i sacrifici che le due giovani hanno dovuto affrontare hanno dato i loro risultati. Sorelle al Limite: i fan chiedono a gran voce il proseguo Arrivate al programma Amy e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 luglio 2022)al:Amy e Tammysono state le protagoniste di , lo spin off del più famoso programma “Vite al”. La storia delle due che insieme pesavano poco meno di mezza tonnellata ha affascinato il pubblico. In tanti vorrebbero la seconda stagione di “al”. Anche se lo show è finito da un po’ di tempo, nessuno ha dimenticato lee la loro incredibile storia che le ha portato a prendere così tanto peso. I fan vorrebbero rivederle sul grande schermo per verificare con i proprio occhi se i sacrifici che le due giovani hanno dovuto affrontare hanno dato i loro risultati.al: i fan chiedono a gran voce il proseguo Arrivate al programma Amy e ...

