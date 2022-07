Siccità: Coldiretti, colpite 44mila imprese agricole lombarde (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug.(Adnkronos) - La Siccità e le alte temperature si abbattono sulle oltre 44mila imprese agricole attive in Lombardia tagliando raccolti, facendo aumentare i costi di produzione e le difficoltà di gestione quotidiana. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in attesa delle decisioni del Governo sul fronte dell'emergenza idrica. La mancanza di pioggia nel 2022 sta avendo un impatto negativo importante sulle produzioni agricole lombarde -precisa la Coldiretti regionale-. Si stimano già cali nelle rese del 30% su frumento e orzo, mentre arrivano già fino al -40% sui foraggi che servono all'alimentazione degli animali. Si temono inoltre produzioni quasi dimezzate per il mais e la perdita di un terzo del riso. Nelle stalle, poi, le mucche ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug.(Adnkronos) - Lae le alte temperature si abbattono sulle oltreattive in Lombardia tagliando raccolti, facendo aumentare i costi di produzione e le difficoltà di gestione quotidiana. È quanto afferma laLombardia in attesa delle decisioni del Governo sul fronte dell'emergenza idrica. La mancanza di pioggia nel 2022 sta avendo un impatto negativo importante sulle produzioni-precisa laregionale-. Si stimano già cali nelle rese del 30% su frumento e orzo, mentre arrivano già fino al -40% sui foraggi che servono all'alimentazione degli animali. Si temono inoltre produzioni quasi dimezzate per il mais e la perdita di un terzo del riso. Nelle stalle, poi, le mucche ...

