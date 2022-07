Shakira nei guai con il fisco | rischia di finire in carcere | “Ma vuole ammettere tutto e pagare la multa milionaria”

(Di lunedì 4 luglio 2022)è ancora una volta sotto la spada di Damocle. Dopo dodici anni di amore con il calciatore Gerard Piqué, padre dei figli Milan e Sasha, la separazione ufficiale e i riflettori puntati costantemente sulla sua vita privata, la popstaradesso anche didietro le sbarre. Il motivo? Una bruciante sconfitta in Appello nella causa per frode fiscale intentata contro di lei dallo Stato spagnolo. Qualche mese fa, la cantante era stata infatti accusata di aver evaso 14,5 milioni di euro, tassati sulle sue entrate tra il 2012 e il 2014. Un periodo decisamente prospero, durante il quale aspettava il suo primogenito e la relazione con il campione blaugrana era stabile e felice. La diva colombiana ha sempre affermato di essere una “nomade senza radici”, ma a tradirla sono state numerose prove: i pagamenti con carta di credito, le ...

Pubblicità

whodfuckisraff : @user839278 risotto ma tu cosa vuoi dalla mia vita? si appropinqui nei tweet altrui e non si immischi nei tweet del… -

...ottenuto numerosi successi sia da solista che in collaborazione con superstar globali come, ... Camilo è uno degli artisti più influenti della sua generazione, e lo si vedenumeri dei suoi ...... David Morales David Morales, di origini americane, ha iniziatoclub più famosi di New York ... Gorrilaz, Daft Punk, Placebo,, Les Rythmes Digitales, Roisin Murphy. Junior Sanchez ha ...Per salvare il matrimonio, Shakira avrebbe proposto la terapia di coppia a Piqué ma la risposta del calciatore sarebbe stata agghiacciante ...Un post Instagram lascerebbe presagire nuovi dettagli in merito alla fine della storia con il cantante Dopo la fine della storia tra Blanco e Giulia Lisioli causata da un tradimento, come ha raccontat ...