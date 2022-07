Roma, impazzisce davanti al bar e lancia tavolini contro i passanti: un uomo colpito con cacciavite (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma. Momenti di panico e apprensione su Via Collatina nelle ultime ore, dove un uomo ha dato di matto distruggendo le vetrine di un bar e aggredendo i passanti. Il fatto è dell’ultima ora, accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 luglio: sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale, precisamente all’altezza del civico 261, per sedare il baccano e l’apprensione creata dall’uomo e che ha visto coinvolte diverse persone. La ricostruzione della dinamica a Roma Da una prima ricostruzione, il soggetto, S.K. trentunenne cittadino del Mali, con precedenti penali alle spalle, sarebbe andato in escandescenza all’improvviso e senza nessuna chiara motivazione. Prima le urla e le minacce, poi ha iniziato a lanciare in strada tavolini del Valéry bar, con grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022). Momenti di panico e apprensione su Via Collatina nelle ultime ore, dove unha dato di matto distruggendo le vetrine di un bar e aggredendo i. Il fatto è dell’ultima ora, accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 luglio: sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale, precisamente all’altezza del civico 261, per sedare il baccano e l’apprensione creata dall’e che ha visto coinvolte diverse persone. La ricostruzione della dinamica aDa una prima ricostruzione, il soggetto, S.K. trentunenne cittadino del Mali, con precedenti penali alle spalle, sarebbe andato in escandescenza all’improvviso e senza nessuna chiara motivazione. Prima le urla e le minacce, poi ha iniziato are in stradadel Valéry bar, con grande ...

