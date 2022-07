Reazione a Catena, i Dammi il La tornano a vincere grazie alla 'tenuta' (Di lunedì 4 luglio 2022) Lunedì che è partito con il botto, quello del 4 luglio di Reazione a Catena, che ha avuto modo di riprendere i festeggiamenti con i soliti Dammi il La. Questo trio sta tenendo banco da moltissime settimane e sembrano proprio inarrestabili. Nadya, Gioacchino e Francesca hanno reso travagliato il percorso delle new entry chiamati gli 'Accorati'. Il nome scelto da questi ultimi deriva dal loro luogo di provenienza, ossia Corato (Bari). Durante la puntata ci sono stati dei momenti che hanno vivacizzato la trasmissione condotta da Marco Liorni, terminata con una nuova vincita! Gli Accorati provano a diventare i nuovi campioni di Reazione a Catena Conclusa la prima manche di giochi, Reazione a Catena è entrata nel vivo con L'intesa vincente. Questo è uno dei momenti più ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 luglio 2022) Lunedì che è partito con il botto, quello del 4 luglio di, che ha avuto modo di riprendere i festeggiamenti con i solitiil La. Questo trio sta tenendo banco da moltissime settimane e sembrano proprio inarrestabili. Nadya, Gioacchino e Francesca hanno reso travagliato il percorso delle new entry chiamati gli 'Accorati'. Il nome scelto da questi ultimi deriva dal loro luogo di provenienza, ossia Corato (Bari). Durante la puntata ci sono stati dei momenti che hanno vivacizzato la trasmissione condotta da Marco Liorni, terminata con una nuova vincita! Gli Accorati provano a diventare i nuovi campioni diConclusa la prima manche di giochi,è entrata nel vivo con L'intesa vincente. Questo è uno dei momenti più ...

Pubblicità

GPTurchi : RT @Sargans2: Uniper è il manico del cesto. Il governo interverrà per evitare una reazione a catena. Ma è solo una misura temporanea. Se i… - Sargans2 : Uniper è il manico del cesto. Il governo interverrà per evitare una reazione a catena. Ma è solo una misura tempora… - Gionni_Inglisc : @Manucasy Non ho letto l’articolo ma noto che qui c’è scritto “fusione” e molti sono terrorizzati dalla reazione a… - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di lunedì 4 luglio: I Dammi il La, montepremi e parola vincente di oggi - _Alessio_88 : RT @LaGio___: A reazione a catena non bastava il conduttore scemo, adesso anche i concorrenti -