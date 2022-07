Per il cast del GF Vip 7 spunta un’ex amatissima conduttrice Mediaset (Di lunedì 4 luglio 2022) Alfonso Signorini è partito a caccia di nomi altisonanti per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la conferma di Sonia Bruganelli e l’arrivo della mitica Orietta Berti nei panni di opinioniste del GF Vip 7, il direttore del settimanale Chi è pronto a far saltare il banco giocandosi una carta rimasta coperta fino ad oggi, scientemente o meno non è dato saperlo. Lei è una delle ex conduttrici Mediaset più famose, soprattutto per la generazione boomer, da anni trasferitasi in Rai dove è spesso ospite in programmi di punta del pomeriggio di Rai 1 come La Vita in Diretta e Italia Sì, accanto rispettivamente ad Alberto Matano (di recente confermato nella nuova edizione di Ballando con le stelle) e Marco Liorni. Avete indovinato di chi si tratta? GF Vip 7, Signorini corteggia Rita Dalla Chiesa Alfonso Signorini si sarebbe lanciato in un corteggiamento serrato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) Alfonso Signorini è partito a caccia di nomi altisonanti per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la conferma di Sonia Bruganelli e l’arrivo della mitica Orietta Berti nei panni di opinioniste del GF Vip 7, il direttore del settimanale Chi è pronto a far saltare il banco giocandosi una carta rimasta coperta fino ad oggi, scientemente o meno non è dato saperlo. Lei è una delle ex conduttricipiù famose, soprattutto per la generazione boomer, da anni trasferitasi in Rai dove è spesso ospite in programmi di punta del pomeriggio di Rai 1 come La Vita in Diretta e Italia Sì, accanto rispettivamente ad Alberto Matano (di recente confermato nella nuova edizione di Ballando con le stelle) e Marco Liorni. Avete indovinato di chi si tratta? GF Vip 7, Signorini corteggia Rita Dalla Chiesa Alfonso Signorini si sarebbe lanciato in un corteggiamento serrato ...

