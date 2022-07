Papa Francesco | Un giorno potrei dimettermi ma solo Dio saprà quando accadrà

Pubblicità

caritas_milano : La #siccità rappresenta un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Tut… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, in un'intervista alla @Reuters, affronta vari temi dalle dimissioni che smentisce, alla sua salute… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda suor Luisa Dell'Orto, uccisa ad #Haiti, e i bambini del Paese 'perché possano avere un futur… - cronachemezzog : PAPA FRANCESCO LANCIA LA SFIDA A STATISTI SAGGI - cronachelucane : PAPA FRANCESCO LANCIA LA SFIDA A STATISTI SAGGI - Ma, precisa ancora una volta il Pontefice, il desiderio è quello… -

Il Pontefice ha detto di 'rispettare' la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto, paragonato 'all'assunzione di un sicario'. E ha ribadito la volontà di recarsi presto in Russia e ...Un'intervista esplosiva, a tutto campo, quella concessa daalla Reuters . Un colloquio in cui di fatto smentisce le sue dimissioni, pur lasciando più di uno spiraglio: 'Solo Dio sa', spiega sornione il Pontefice. "Non si torna indietro". Messa, ...Roma, 4 lug. Papa Francesco ha smentito le voci secondo le quali un anno fa gli era stato trovato un cancro quando ha subito un'operazione di sei ore per rimuov ...Conosciuto per le sue buonissime e scenografiche torte, l’ultima creazione Silvano Orlando l’aveva preparata per Papa Francesco nel 2018, quando si recò in visita a Loppiano, in provincia di Firenze, ...