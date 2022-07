Omicidio Willy Monteiro: condannati all’ergastolo i fratelli Bianchi (Di lunedì 4 luglio 2022) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo, accusati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a settembre 2020 a Colleferro. Applausi in aula durante la lettura della sentenza dei giudici della Corte di Assise di Frosinone. Condannato a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 Mario Pincarelli. Disposta anche una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) IMarco e Gabrielesono stati, accusati per l’diDuarte, il giovane ucciso a settembre 2020 a Colleferro. Applausi in aula durante la lettura della sentenza dei giudici della Corte di Assise di Frosinone. Condannato a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 Mario Pincarelli. Disposta anche una L'articolo proviene da Inews24.it.

