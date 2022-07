Napoli e Roma su Ola Solbakken, il 9 del Bodø/Glimt che nacque pivot nel calcio a 5 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ola Solbakken, attaccante classe 98? del Bodø/Glimt, è stato in Italia nella giornata di ieri (domenica 3 luglio). È spuntato all’aeroporto di Ciampino. Lo fa sapere il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite il suo sito web, che conferma le indiscrezioni circolate in Norvegia e in particolare dall’emittente Tv 2 Sporten. Ebbene, la cosa ha fatto notizia perché su Solbakken – che prima di cominciare a fare il calciatore faceva il calcettista: nacque pivot e ha giocato a livelli professionistici fino al 2018 – interessa a due club del nostro campionato: il Napoli e soprattutto la Roma. Il norvegese, informa Di Marzio, deve scegliere la sua prossima squadra. Il suo contratto col Bodø scade il 1 gennaio 2023. Può ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Ola, attaccante classe 98? del, è stato in Italia nella giornata di ieri (domenica 3 luglio). È spuntato all’aeroporto di Ciampino. Lo fa sapere il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite il suo sito web, che conferma le indiscrezioni circolate in Norvegia e in particolare dall’emittente Tv 2 Sporten. Ebbene, la cosa ha fatto notizia perché su– che prima di cominciare a fare il calciatore faceva il calcettista:e ha giocato a livelli professionistici fino al 2018 – interessa a due club del nostro campionato: ile soprattutto la. Il norvegese, informa Di Marzio, deve scegliere la sua prossima squadra. Il suo contratto colscade il 1 gennaio 2023. Può ...

