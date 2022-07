Marmolada, vittime e dispersi: chi e quanti sono. Le ricerche continuano con i droni: ritrovate e messe in salvo altre persone (Di lunedì 4 luglio 2022) Marmolada, vittime e dispersi: il bollettino si aggiorna ora dopo ora anche se le ricerche stanno subendo dei rallentamenti a causa del maltempo. Tuttavia, arrivano sia brutte ma anche buone notizie. Marmolada, vittime e dispersi: chi e quanti sono Il distacco di una roccia, che ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio di Pian dei Fiacconi, sulla Marmolada, ha travolto diversi escursionisti causando vittime e dispersi. Purtroppo il bilancio non è positivo, tutt’altro: si registrano 8 vittime (tra cui almeno 3 italiani) con circa una trentina di persone disperse, presenti sul luogo al momento del distacco del seracco, anche se non ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022): il bollettino si aggiorna ora dopo ora anche se lestanno subendo dei rallentamenti a causa del maltempo. Tuttavia, arrivano sia brutte ma anche buone notizie.: chi eIl distacco di una roccia, che ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio di Pian dei Fiacconi, sulla, ha travolto diversi escursionisti causando. Purtroppo il bilancio non è positivo, tutt’altro: si registrano 8(tra cui almeno 3 italiani) con circa una trentina didisperse, presenti sul luogo al momento del distacco del seracco, anche se non ci ...

