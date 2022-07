Marmolada, crollo sul ghiacciaio: chi sono le vittime e i dispersi (Di lunedì 4 luglio 2022) Tre italiani, un cecoslovacco, e un uomo e una donna non ancora identificati: sono loro le 6 vittime confermate del crollo di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada. Un bilancio che potrebbe aggravarsi, con una ventina di persone ancora disperse. Oggi intanto il premier Draghi si recherà in visita a Canazei, mentre il capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e a quello del Veneto, Luca Zaia. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 luglio 2022) Tre italiani, un cecoslovacco, e un uomo e una donna non ancora identificati:loro le 6confermate deldi un seracco suldella. Un bilancio che potrebbe aggravarsi, con una ventina di persone ancora disperse. Oggi intanto il premier Draghi si recherà in visita a Canazei, mentre il capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e a quello del Veneto, Luca Zaia.

