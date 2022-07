Lega, il Nord chiede cambio di passo a Salvini (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Dirigenti locali e militanti lombardi della Lega sul piede di guerra. “La realtà dei nostri giorni ci obbliga a fermarci e riflettere”, si legge nella lettera aperta rivolta “all’attenzione Segreteria Federale Lega per Salvini Premier Segreteria Nazionale” e ai vertici lombardi e di Bergamo del Carroccio che AdnKronos ha potuto visionare, e che sta creando non poche discussioni tra gli ex padani. Una lunga e articolata riflessione della base che prende atto della “realtà dei nostri giorni, dopo una svolta nazionale del movimento” e anche “degli ultimi insuccessi elettorali Legati alla giornata del 12 giugno scorso (referendum e comunali)”. Tre pagine che puntano a raccogliere firme – pare già decine quelle messe nere su bianco – con il preciso obiettivo di chiedere ai vertici di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Dirigenti locali e militanti lombardi dellasul piede di guerra. “La realtà dei nostri giorni ci obbliga a fermarci e riflettere”, si legge nella lettera aperta rivolta “all’attenzione Segreteria FederaleperPremier Segreteria Nazionale” e ai vertici lombardi e di Bergamo del Carroccio che AdnKronos ha potuto visionare, e che sta creando non poche discussioni tra gli ex padani. Una lunga e articolata riflessione della base che prende atto della “realtà dei nostri giorni, dopo una svolta nazionale del movimento” e anche “degli ultimi insuccessi elettoraliti alla giornata del 12 giugno scorso (referendum e comunali)”. Tre pagine che puntano a raccogliere firme – pare già decine quelle messe nere su bianco – con il preciso obiettivo dire ai vertici di ...

Pubblicità

LocalPage3 : Lega, il Nord chiede cambio di passo a Salvini - ilgiornale : Con una lunga missiva di tre pagine, militanti e dirigenti locali si sono rivolti a Matteo Salvini per chiedere di… - italiaserait : Lega, il Nord chiede cambio di passo a Salvini - fisco24_info : Lega, il Nord chiede cambio di passo a Salvini: (Adnkronos) - Dirigenti locali e militanti lombardi sul piede di gu… - sergioalesi : RT @RossellaGianni4: @mariamacina Come mai, io che leghista non sono mai stata, rimpiango la lega Nord. Da quando il sud è infestato dai gr… -