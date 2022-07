La coppia vip si è sposata: ospiti importanti e quel particolare sul vestito della sposa (Di lunedì 4 luglio 2022) Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga per il calciatore italiano. Meravigliosa la location scelta dai neo sposi, che hanno potuto festeggiare alla grande il raggiungimento di questo fantastico obiettivo personale. Ma la festa non è iniziata il giorno delle nozze, ma la sera precedente, quando i due hanno deciso di invitare tutti gli ospiti della cerimonia ad una sorta di cena di benvenuto. E fortissime emozioni si sono vissute, quando sono diventati marito e moglie suggellando il tutto con un bacio straordinario. Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga e gioia immensa per parenti e amici. E c’è stato anche un altro matrimonio vip nelle scorse ore con Davide Silvestri che ha sposato Alessia Costantino. Le nozze si sono tenute presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo sita a Vimercate, in Lombardia. Ma la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga per il calciatore italiano. Meravigliosa la location scelta dai neo sposi, che hanno potuto festeggiare alla grande il raggiungimento di questo fantastico obiettivo personale. Ma la festa non è iniziata il giorno delle nozze, ma la sera precedente, quando i due hanno deciso di invitare tutti glicerimonia ad una sorta di cena di benvenuto. E fortissime emozioni si sono vissute, quando sono diventati marito e moglie suggellando il tutto con un bacio straordinario. Graziano Pellè, matrimonio con Viky Varga e gioia immensa per parenti e amici. E c’è stato anche un altro matrimonio vip nelle scorse ore con Davide Silvestri che hato Alessia Costantino. Le nozze si sono tenute presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo sita a Vimercate, in Lombardia. Ma la ...

