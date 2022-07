Inter, nuova idea per la difesa: valutazioni in corso su Akanji (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Inter guarda in casa del Borussia Dortmund per il dopo Skriniar. valutazioni in corso sullo svizzero Akanji La Bild tira fuori nuovamente il nome di Manuel Akanji come possibile rinforzo per la difesa dell’ Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a spendere fino a 30 milioni di euro per portare a Milano il 26enne difensore svizzero, individuato come possibile erede del partente Milan Skriniar, ormai sempre più vicino al PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) L’guarda in casa del Borussia Dortmund per il dopo Skriniar.insullo svizzeroLa Bild tira fuorimente il nome di Manuelcome possibile rinforzo per ladell’. I nerazzurri sarebbero pronti a spendere fino a 30 milioni di euro per portare a Milano il 26enne difensore svizzero, individuato come possibile erede del partente Milan Skriniar, ormai sempre più vicino al PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

