Hong Kong: deputato positivo al Covid dopo foto fatte con Xi

Steven Ho, deputato del principale partito pro-Pechino presente nel parlamentino di Hong Kong, ha alimentato i timori sulla salute del presidente Xi Jinping dopo essere risultato positivo al Covid-19.

LiberoReporter : Cina, Xi Jinping potrebbe aver contratto Covid dopo visita a Hong Kong - Gaebaldi : Cina, Xi Jinping potrebbe aver contratto Covid dopo visita a Hong Kong - espolatoree : @CesareInvictus Stesso discorso, senza contare che il Portogallo è un alleato storico dello UK e che, ora che non h… - paolacx2 : Hong Kong ha dato il ben venuto al presidente cinese #covid ! Mi dispiaceee ?? - PaolaTosca : RT @espolatoree: Taiwan, Hong Kong e Macao sono terre di diritto Cinesi, strappate per usurpazione dagli Anglos, in modo subdolo, stesso mo… -