Gli account social dell'esercito britannico sono stati hackerati per sponsorizzare una truffa in criptovalute (Di lunedì 4 luglio 2022) L'esercito ha confermato la breccia nella sicurezza su Twitter e YouTube sono stati violati gli account social ufficiali dell'esercito britannico su YouTube e Twitter, come confermato dall'esercito stesso. È stata aperta un'indagine interna. Il profilo Twitter dei militari è stato hackerato e sostituito con il nome del gruppo specializzato in Nft … Leggi su it.mashable (Di lunedì 4 luglio 2022) L'ha confermato la breccia nella sicurezza su Twitter e YouTubeviolati gliufficialisu YouTube e Twitter, come confermato dall'stesso. È stata aperta un'indagine interna. Il profilo Twitter dei militari è stato hackerato e sostituito con il nome del gruppo specializzato in Nft …

Pubblicità

MarcoFrance83 : @AndBand7 Non lo so. Non so più cosa sperare. Spero che in un modo o nell altro finisca questa cosa. Non so se regg… - spizzionfire : @darkDiablo21 Gli account con il lucchetto non li conta. - italianprometeo : @matt1news Lol gli hanno hackerato l account su Facebook ancora non lo avete capito? - uareugh : petizione per bannare tutti gli account delle persone fidanzate su tiktok - apotae_ : @ChimmyMoochii guarda non lo so mi ha rotto veramente sospende account che non fanno letteralmente nulla mentre gli altri no ?? -