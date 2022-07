Gianmarco Tamberi lascia il padre allenatore: “Siamo al di sotto delle aspettative tecniche, abbiamo diversità di vedute” (Di lunedì 4 luglio 2022) Il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha fatto sapere di aver chiuso il rapporto di lavoro con il padre Marco Tamberi, che fino a poco fa era il suo allenatore. Lo annuncia l’atleta di salto in alto in un comunicato stampa diffuso dal suo staff: “È una decisione che stavo considerando da tempo perché in questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze. Questa scelta alla vigilia dei Campionati del Mondo, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle aspettative tecniche e c’è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando fin qui nella preparazione, ed è emersa una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Il campione olimpicoha fatto sapere di aver chiuso il rapporto di lavoro con ilMarco, che fino a poco fa era il suo. Lo annuncia l’atleta di salto in alto in un comunicato stampa diffuso dal suo staff: “È una decisione che stavo considerando da tempo perché in questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze. Questa scelta alla vigilia dei Campionati del Mondo, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata.ben al die c’è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando fin qui nella preparazione, ed è emersa una ...

Pubblicità

matiofubol : È un 10 ma le piace Gianmarco Tamberi quindi rimane un 10 nel senso che rimane un numero, non un essere umano, a un… - misdiasdeviaje : RT @atleticaitalia: ???? Mei: “Il nostro sostegno a Gimbo Tamberi” ?? Le parole del presidente FIDAL: “Grazie a Marco Tamberi per il lavoro s… - raspa90 : RT @repubblica: Gianmarco Tamberi divorzia dal padre allenatore: 'Non andavamo più d'accordo' - raspa90 : RT @giusmo1: Gianmarco Tamberi divorzia dal padre allenatore: 'Non andavamo più d'accordo' - infoitsport : Gianmarco Tamberi saluta papà Marco, non sarà più il suo allenatore: «Diversità di vedute» -