Pubblicità

Romagialloross4 : ?? E' arrivato #Celik a #Fiumicino: tra oggi e domani visite mediche e poi firma sul contratto #CalciomercatoRoma… - Fabio96974187 : @ADeLaurentiis Occhio ,che quqndo sbarchi a fiumicino c'è la finanza che ti attende con le manette. - Romagialloross4 : #CalciomercatoRoma, #Svilar sbarca a #Fiumicino [FOTO] #ASRoma #Calciomercato #ASR ?? -

Agenzia ANSA

Una scena romantica coronata da "si' lo voglio". E' successo all'aeroporto didove una proposta di matrimonio ha catturato la scena nella zona check - in dell'aeroporto. Il ragazzo si e' messo in ginocchio di fronte alla sua fidanzata, accompagnato dalla musica di una ...... Pantelleria e Tunisi di Alitalia poi con Napoli e Roma -, nello stesso anno ATI inaugurò ... Da nove anni siil ripristino della diramazione via Milo della Palermo - Trapani. ... Fiumicino, la attende in aeroporto e le chiede di sposarlo - Italia Una scena romantica coronata da 'si' lo voglio'. E' successo all'aeroporto di Fiumicino dove una proposta di matrimonio ha catturato la scena ...Il rientro dalle vacanze si è trasformato in un incubo per 150 passeggeri - per lo più italiani che dovevano rientrare ieri, 3 luglio, dall'isola ...