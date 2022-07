David Harbour ha chiesto consiglio a Ryan Reynolds dopo il flop del reboot di Hellboy (Di lunedì 4 luglio 2022) dopo i risultati deludenti ottenuti dal reboot di Hellboy, David Harbour ha chiesto dei consigli utili a Ryan Reynolds. David Harbour ha rivelato che il flop del reboot di Hellboy lo ha spinto a chiedere consigli a Ryan Reynolds, la star di Deadpool. I due attori non si conoscevano bene, tuttavia l'esperienza della star canadese con Green Lantern era perfetta per aiutare il collega in un momento di difficoltà. In un'intervista rilasciata a GQ, David Harbour ha spiegato ricordando la pessima accoglienza riservata a Hellboy: "Lo conosco un po'. L'ho chiamato e gli ho detto 'Ehi amico, ho ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022)i risultati deludenti ottenuti daldihadei consigli utili aha rivelato che ildeldilo ha spinto a chiedere consigli a, la star di Deadpool. I due attori non si conoscevano bene, tuttavia l'esperienza della star canadese con Green Lantern era perfetta per aiutare il collega in un momento di difficoltà. In un'intervista rilasciata a GQ,ha spiegato ricordando la pessima accoglienza riservata a: "Lo conosco un po'. L'ho chiamato e gli ho detto 'Ehi amico, ho ...

