Crollo sulla Marmolada, riprendono le ricerche dei dispersi (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca sulla Marmolada, dopo che ieri pomeriggio si è verificato il Crollo di un seracco di ghiaccio che ha investito due cordate di alpinisti nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia. Sono almeno 6 i morti, 16 i dispersi e una decina i feriti. Il premier Draghi ha espresso cordoglio per le vittime e ha ringraziato i soccorritori "per il loro incessante lavoro". Aperta un’inchiesta per disastro colposo. Intanto in mattinata sono attesi ai piedi della Marmolada il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, i governatori di Veneto e Alto Adige, Luca Zaia e Arno Kompatscher, oltre a quello del Trentino, Maurizio Fugatti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca, dopo che ieri pomeriggio si è verificato ildi un seracco di ghiaccio che ha investito due cordate di alpinisti nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia. Sono almeno 6 i morti, 16 ie una decina i feriti. Il premier Draghi ha espresso cordoglio per le vittime e ha ringraziato i soccorritori "per il loro incessante lavoro". Aperta un’inchiesta per disastro colposo. Intanto in mattinata sono attesi ai piedi dellail capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, i governatori di Veneto e Alto Adige, Luca Zaia e Arno Kompatscher, oltre a quello del Trentino, Maurizio Fugatti.

