Copenhagen | spari in un centro commerciale | almeno tre morti | Arrestato un 22enne danese

Pubblicità

teletext_ch_it : Spari a Copenhagen, 3 morti e feriti - infoitinterno : SPARI E VITTIME A COPENHAGEN/ I mostri fuori controllo di un'Europa smarrita - juornoit : #Juorno #Spari nel centro commerciale, 3 morti e molti feriti - paolochiariello : #Juorno #Spari nel centro commerciale, 3 morti e molti feriti - nocchi_rita : RT @ISentinellidi: #terrorismo a #Copenhagen in un centro commerciale, spari provenienti da più parti. Per #Twitter la priorità pare sia co… -

sulla folla, di domenica, in un centro commerciale. Copenaghen si risveglia nel 2015, quando una serie di attentati di matrice islamica misero in ginocchio le forze emotive della città. La ...'Sono stati sparati diversi colpi', fa sapere la polizia danese, che non esclude la pista terroristica. Il racconto di un testimone: 'Mi sono buttato a terra, ho sentito 15 ...Spari sulla folla in un centro commerciale a Copenhagen. Molte le vittime. Le città europee, insicure, sono alla mercé dei propri mostri ...Dopo una sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, la polizia ha arrestato uno dei sospetti. L'ispettore capo Søren Thomassen, ha detto domenica ...