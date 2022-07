Chiariello | “Veramente pensate che De Laurentiis prenda Dybala”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 luglio 2022) Pauloal Napoli è uno dei sogni dei tifosi azzurri, il giocatore è svincolato e può essere preso a parametro zero. Un fattore da non sottovalutare anche perché il Napoli ha operato una pesante campagna di taglio di stipendi. Ma Umbertoè convinto che l’operazione non si farà mai. Il giornalista sui social scrive: “che il Napoli possa prendere?Perché sequesto, innanzitutto correte dietro alle fakenews e in secondo luogo non avete capito niente delle intenzioni di Dee delle necessità di tagli al CE.Il problema non è chi arriva ma chi parte. Aspettiamo“. Eppure secondo Marco Bellinazzo la possibilità per il Napoli di prendere, in termini finanziari, ci sarebbe. Questo proprio grazie ai ...