Chelsea De Ligt, Blues pronti ad un nuovo assalto: la risposta della Juve è già stata chiara (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Chelsea è pronto al nuovo assalto per De Ligt: la Juve ha già dato una risposta chiara per l’eventuale offerta Trattenere De Ligt per la Juve è difficilissimo. Da una parte la volontà del difensore e dall’altra il Chelsea che vuole far di tutto per portare l’olandese a Londra. I Blues sono pronti al rilancio per il centrale e avvicinarsi alla cifra richiesta dai bianconeri. La risposta della Juve nei giorni scorsi è stata molto chiara. Niente contropartite e non meno di 100 milioni per lasciar partire De Ligt. Il Chelsea studia il rilancio. Lo scrive ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilè pronto alper De: laha già dato unaper l’eventuale offerta Trattenere Deper laè difficilissimo. Da una parte la volontà del difensore e dall’altra ilche vuole far di tutto per portare l’olandese a Londra. Isonoal rilancio per il centrale e avvicinarsi alla cifra richiesta dai bianconeri. Lanei giorni scorsi èmolto. Niente contropartite e non meno di 100 milioni per lasciar partire De. Ilstudia il rilancio. Lo scrive ...

