Alvaro Soler | una fan gli insegna a parlare in corsivo

Pubblicità

Gianni_gian13 : RT @infoitcultura: Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sbaglia il cognome di Alvaro Soler - Gianni_gian13 : RT @infoitcultura: Battiti Live, gaffe di Elisabetta Gregoraci: Alvaro Soler diventa Alvaro Soleil - GiusyAndreozzi_ : pure io voglio andare a cena con alvaro soler - Esagerataxxx : RT @fanpage: Piccolo scivolone della Gregoraci durante il #battitilive , che ha storpiato involontariamente il cognome del cantante spagno… - fedstweets : RT @betterthanmew: nella mia testa ho solo alvaro soler che dice ascoli pïceno -

- Su TikTok si è fatta notare anche dal cantante, che l'ha invitata per una cena fuori a Gallipoli. - Ha alcuni tatuaggi sul corpo. - Ama uscire con i suoi amici. - Ha subito un'...Elisabetta Gregoraci, gaffe a Battiti Live 2022/diventa "Soleil" Tommaso Stanzani ha conosciuto Elisabetta Gregoraci grazie a Tommaso Zorzi che con lei ha condiviso l'esperienza ...«È un miracolo che sia riuscito a performare» - ha scherzato Fedez - «Quando sono salito sulle spalle di Tananai, mi sono frantumato la palla sinistra. Un applauso alla mia palla sinistra!» Tananai, i ...Scivolone in diretta per la showgirl Elisabetta Gregoraci: scatta il paragone con la famosa collega di Mediaset.