Allestita ai Salesiani una casa di accoglienza per gli ucraini in fuga dalla guerra

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Erano locali di proprietà dell’Istituto Salesiano di Salerno che giacevano in stato di abbandono, dopo esser stati utilizzati, in passato, come scuola. Attraverso una straordinaria sinergia, sono stati recuperati, riadattati, ridipinti, forniti di servizi, arredati, messi completamente a nuovo ad hoc, per poter fornire ospitalità senza frontiere agliin. La comunità salesiana di Salerno, l’Oratorio Centro Giovanile Salesiano, il gruppo VIS (Volontariato Internazionale per lo sviluppo) di Salerno, con il VIS Italia, la Caritas diocesana, l’ufficio Migrantes diocesano, volontari, imprese, sponsor privati e IKEA Salerno sono stati artefici di un progetto che sta diventando di esempio a livello internazionale. Il progetto prevede anche l’apertura di un centro ...