Alessandra Mussolini | scandalo su Rai 2 | eccola senza veli | tutto vero

(Di lunedì 4 luglio 2022) L'ultimo "colpo di desta" della Duciona? Presto detto:si spoglierà su Rai 2.. Come mamma l'ha fatta... o quasi. L'anticipazione viaggia su Dagospia e viene firmata da Giuseppe Candela. Ma procediamo con ordine. Come è noto, laha chiuso con la politica ormai da tempo: il suo nuovo "mestiere" è la tv, già "leggendarie" le sue furibonde liti con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il celebre format di Milly Carlucci su Rai 1. E ora, la Duciona, si cimenta con un nuovo programma: Nudi per la vita. Per inciso, si tratta di un programma interamente dedicato alla prevenzione medica, in cui i vip e le vip coinvolte si presteranno a una sorta di spogliarello in stile Full Monty, alla conduzione Mara Maionchi. E nel cast c'è proprio lei, la ...

Chi sono Vittorio, Bruno, Romano, Anna Maria e Benito Albino, figli di Mussolini Tra figli legittimi e illegittimi: tutto sulla famiglia ...