Pubblicità

orizzontescuola : Aerazione a scuola, i presidi: “Diteci cosa dobbiamo fare. Mancano le linee guida” - compatoo2 : RT @capricorne_o: Covid, a Roma è allarme scuola. I presidi: «Aule senza aerazione, rischio cluster alla ripresa». A tutti gli idioti: non… - capricorne_o : Covid, a Roma è allarme scuola. I presidi: «Aule senza aerazione, rischio cluster alla ripresa». A tutti gli idioti… - romolog : RT @ilmessaggeroit: Covid, a Roma è allarme scuola. I presidi: «Aule senza aerazione, rischio cluster alla ripresa» - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Covid, a Roma è allarme scuola. I presidi: «Aule senza aerazione, rischio cluster alla ripresa» -

Una missiva chiara e precisa con una richiesta semplice: 'Diteci cosa pensate di fare con i sistemi die i riscaldamenti in vista di settembre quando si tornerà in classe e il Covid - 19 non sarà ancora sconfitto', scrivono Mario Rusconi e Cristina Costarelli, rispettivamente a capo dell'...È stata devastante quella a distanza ", in una fascia d'età per cuisignifica anchedi vita e socializzazione. Già, la ventilazione edelle aule. In verità lo scorso marzo ...Le linee guida erano state annunciate a febbraio, ma la questione aerazione nelle scuole tiene ancora banco. E diventa ancora più importante ora che Sars Cov 2, con la sua contagiosissima sotto varian ..."Oltre all'aggiornamento dei vaccini bisogna puntare anche su risposte concrete da parte del sistema Italia: prima fra tutte, ventilazione meccanica in tutti i luoghi della socialità, a partire dalle ...