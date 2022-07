Zuppa di Porro 3 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 luglio 2022)di. il 16 novembre del 2013, non proprio una data epocale, Angelino Alfano annuncia la nascita di Ncd per senso di responabilità verso Letta e perchp temeva voto anticipato. E oggi mi sorbisco Giggino di Maio che in una intervista al Corrierone dice le stesse identiche cose: per me l’Italia viene prima di ogni interesse di partito. E infatti ne fonda uno nuovo. E ancora: Mattarella guida indispensabvile e non smetteremo mai di ringraziarlo. E infatti lo voleva in galera. Da irresposabili indebolire il premier. E infatti era il banchiere di Bildenberg. E vabbè dall’altra parte Conte fa le sue richieste, tra cui il superbonus. Del Vecchio divide in otto fette la sua eredità. Un grandissimo De Meo intervistato da Tamburini spiega ai fanatici dell’eletrricità cosa vuol dire la morte del motore termico Il caso Moretti, uno scempio la sua ...