Wimbledon 2022 | Rafael Nadal si scusa con Sonego | “Ho sbagliato e ne ho parlato con lui”

(Di domenica 3 luglio 2022) Un epilogo imprevisto e poco gradevole quello che c’è stato ieri nel corso del match di terzo turno atra Lorenzo. Lo spagnolo, nettamente in vantaggio rispetto all’azzurro (6-1 6-2), subìto il contro-break del terzo set sul 4-4 si è lamentato apertamente con l’azzurro, invitandogli ad abbassare il tono della voce nel momento in cui accompagnava i suo colpi. Una situazione che, per quanto ha riferito il piemontese, l’ha spiazzato e non a caso il nuovo break in favore di Rafa è diventato realtà. Sullo score di 6-4 la partita è terminata e nel momento in cui i due si sono nuovamente incrociati a rete per darsi la mano hanno provato a chiarirsi., in conferenza stampa, è tornato sull’episodio e si è preso le sue responsabilità: “Devo dire che ho ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - Eurosport_IT : Federer torna sul Centre Court di Wimbledon ???? Per saperne di più… ?? - SkySport : ?? Tsitsipas: 'Kyrgios bullizza gli avversari' ??? E arriva subito la replica dell'australiano ??… - drugilsberg : RT @QuelGiornale: ?? L'EDIZIONE DEL 3 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Budapest #Ungheria #Settebello #Italia #Spagna #Sa… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Rafa Nadal si è scusato con Lorenzo Sonego, battuto nel terzo turno a Wimbledon per uno scambio verbale avvenuto nel terz… -

Rafael Nadal si è scusato con Lorenzo Sonego, battuto nel terzo turno a, per uno scambio verbale avvenuto nel terzo e ultimo set, l'unico in cui lo spagnolo ha subito un break dall'avversario nel match vinto 6 - 1 6 - 2, 6 - 4. Nadal, apparso molto innervosito ...Gli inglesi lo hanno adottato per quel nome, Tim, che ricorda tanto ai sudditi di Elisabetta il 'loro' Tim, Henman, protagonista sfortunato diin tante edizioni. 'Close but not cigar', dice un'espressione tipica dello sport americano, che si potrebbe tradurre in 'C'eri vicino alla vittoria, ma niente da fare'. Ritratto perfetto di ...PALERMO – Due auto di proprietà di due donne sono andate in fiamme la scorsa notte a Santa Flavia, in via De Spuches, e a Palermo, in via Stabile. Il primo caso riguarda il furgone Renault ...Rafael Nadal si è scusato con Lorenzo Sonego, battuto nel terzo turno a Wimbledon, per uno scambio verbale avvenuto nel terzo e ultimo set, l'unico in cui lo spagnolo ha subito un ...