Wimbledon 2022 | Novak Djokovic mette la parola fine alla favola Van Rijthoven e affronterà Sinner nei quarti

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Come ampiamente prevedibile, saràad affrontare Jannikneidi finale di. Il tennista serbo ha ragione della wild card Tim Vannel match di chiusura dei 100 anni del Centre Court, imponendosi con il punteggio di 6-2 4-6 6-1 6-2. Il vincitore di s’Hertogenbosch, protagonista di una vera e propria cinderella story nelle ultime settimane, può però essere soddisfatto della sua prestazione, rimanendo per due set in linea di galleggiamento con uno dei tennisti più forti della storia regalando anche degli scambi divertenti e di pregevole fattura; la sua classifica non potrà far altro che migliorare e con il suo gioco potrà diventare un habitué del circuito maggiore, così come prova qualche anno fa. Intanto si prende ...