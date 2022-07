Vidal, niente Boca Juniors: un like del cileno svela la sua nuova squadra (Di domenica 3 luglio 2022) Il futuro di Arturo Vidal potrebbe non essere al Boca Juniors: un suo like infatti avrebbe svelato la prossima squadra È bastato un semplice like ad Arturo Vidal per confermare le voci di mercato sul suo futuro. L’ex Juventus, infatti, ha messo mi piace ad un post della pagina “Planeta do Flamengo” che annunciava il suo trasferimento al club brasiliano a tinte rossonerw. Sorpasso, dunque, al Boca Juniors, che sembrava la squadra più vicina ad accogliere il centrocampista cileno dopo la fine della sua esperienza all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Il futuro di Arturopotrebbe non essere al: un suoinfatti avrebbeto la prossimaÈ bastato un semplicead Arturoper confermare le voci di mercato sul suo futuro. L’ex Juventus, infatti, ha messo mi piace ad un post della pagina “Planeta do Flamengo” che annunciava il suo trasferimento al club brasiliano a tinte rossonerw. Sorpasso, dunque, al, che sembrava lapiù vicina ad accogliere il centrocampistadopo la fine della sua esperienza all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

