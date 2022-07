TS – Juve, le maglie “More Colorful Together” protagoniste a Milano (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-02 22:10:15 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Guarda la gallery Del Piero con Pepe e Di Livio, reunion Juve per beneficenza “More Colorful Together”: l’iniziativa della Juve “More Colorful Together”. E’ lo slogan scelto dalla Juve per la campagna ideata per il mese del Pride di quest’anno, con un’inedita serie di prodotti a tema. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Agnelli, che è valsa ai bianconeri anche un premio da parte dell’Arcigay: come si legge sul sito internet del club bianconero, “si tratta di un invito a sprigionare – insieme e con orgoglio – la forza dei nostri colori e a raccontare le nostre differenti sfumature“. La società, prosegue la nota, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-02 22:10:15 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Guarda la gallery Del Piero con Pepe e Di Livio, reunionper beneficenza “”: l’iniziativa della”. E’ lo slogan scelto dallaper la campagna ideata per il mese del Pride di quest’anno, con un’inedita serie di prodotti a tema. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Agnelli, che è valsa ai bianconeri anche un premio da parte dell’Arcigay: come si legge sul sito internet del club bianconero, “si tratta di un invito a sprigionare – insieme e con orgoglio – la forza dei nostri colori e a raccontare le nostre differenti sfumature“. La società, prosegue la nota, ...

