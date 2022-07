Strage sulla Marmolada: crolla seracco di ghiaccio, 6 morti e 8 feriti (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Cala la notte su Canazei. Lassù, nel buio e nel silenzio più assoluto che sa di morte, c'è la Marmolada, la 'Regina delle Dolomiti', l'inconfondibile montagna che tutto il mondo invidia all'Italia e che oggi nel giorno della Maratona dles Dolomites di ciclismo, si è trasformata in 'Marmolada di paura e mortè. Confermati sei alpinisti morti, otto feriti (più d'uno è ricoverato in gravi condizioni) ricoverati in quattro ospedali, Trento, Bolzano, Belluno e Treviso, una ventina di persone evacuate e tratte in salvo, e ancora diversi dispersi. Si tratta di numeri parziali. C'è chi dice che lassù nel buio della Marmolada ci siano ancora almeno dieci dispersi, altri soccorritori si spingono addirittura ad un numero tre volte maggiore. La Marmolada si è sciolta, il persistente caldo record di questi ... Leggi su agi (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Cala la notte su Canazei. Lassù, nel buio e nel silenzio più assoluto che sa di morte, c'è la, la 'Regina delle Dolomiti', l'inconfondibile montagna che tutto il mondo invidia all'Italia e che oggi nel giorno della Maratona dles Dolomites di ciclismo, si è trasformata in 'di paura e mortè. Confermati sei alpinisti, otto feriti (più d'uno è ricoverato in gravi condizioni) ricoverati in quattro ospedali, Trento, Bolzano, Belluno e Treviso, una ventina di persone evacuate e tratte in salvo, e ancora diversi dispersi. Si tratta di numeri parziali. C'è chi dice che lassù nel buio dellaci siano ancora almeno dieci dispersi, altri soccorritori si spingono addirittura ad un numero tre volte maggiore. Lasi è sciolta, il persistente caldo record di questi ...

