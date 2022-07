Quando i mondiali li vincevamo

Leggi su panorama

(Di domenica 3 luglio 2022) A quarant’anni dalla vittoria degli Azzurri di Bearzot in Spagna, esce (prima al cinema e poi su Rai 1) il docufilm Il viaggio degli eroi. Uno di quei giocatori, Giancarlo Antognoni, a lungo una bandiera della nazionale, racconta a Panorama curiosi aneddoti di quella spedizione e riflette sul (noioso) calcio moderno. La sera dopo aver vinto i Campionati del Mondo 1982 andammo a mangiare tutti insieme in un ristorante, poi ognuno tornò dalla propria famiglia. Non fu un festeggiamento esagerato, come quelli che sarebbero venuti nei giorni successivi. Mi ricordo ancora che atterrammo a Ciampino e venimmo scortati al Quirinale tra due ali di folla, e soltanto allora ci rendemmo conto della nostra impresa». Giancarlo Antognoni, 68 anni, bandiera della Fiorentina, colonna della nazionale già aidi Argentina ’78, ricorda così la sera di 40 anni fa, ...