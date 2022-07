Pesche sciroppate: adesso è il momento perfetto (Di domenica 3 luglio 2022) Vediamo come possiamo realizzare queste buonissima ricetta in poche mosse ed averle sempre pronte per tutto l’anno. Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che vi permetterà di avere questo buonissimo frutto a vostra disposizione per tutto l’anno senza doverlo comprare al supermercato e spendere un capitale. (pixabay)Poi, in questo momento sono la massimo del loro gusto, quindi perchè non farlo? Ecco che oggi vi sveliamo come fare le Pesche sciroppate più buone del mondo che andranno a ruba in tempo breve, fidatevi! Iniziamo dicendo che possiamo conservarle perfettamente per 12 mesi, ed il procedimento è veramente veloce da fare, ovviamente possiamo cambiare anche frutto, ed il risultato sarà uguale. Ma cosa ci occorre, ecco la lista: 4 kg di Pesche 800 gr di zucchero 2 l di acqua Con questo ... Leggi su formatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Vediamo come possiamo realizzare queste buonissima ricetta in poche mosse ed averle sempre pronte per tutto l’anno. Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che vi permetterà di avere questo buonissimo frutto a vostra disposizione per tutto l’anno senza doverlo comprare al supermercato e spendere un capitale. (pixabay)Poi, in questosono la massimo del loro gusto, quindi perchè non farlo? Ecco che oggi vi sveliamo come fare lepiù buone del mondo che andranno a ruba in tempo breve, fidatevi! Iniziamo dicendo che possiamo conservarle perfettamente per 12 mesi, ed il procedimento è veramente veloce da fare, ovviamente possiamo cambiare anche frutto, ed il risultato sarà uguale. Ma cosa ci occorre, ecco la lista: 4 kg di800 gr di zucchero 2 l di acqua Con questo ...

