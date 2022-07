"Perché Omicron circola con il caldo" Un drammatico cambio di scenario (Di domenica 3 luglio 2022) Molti esperti dicevano con convinzione che gli ultravioletti avrebbero avuto una funzione disinfettante e che è la stagione invernale a favorire il covid e l'attecchimento dei patogeni sulle mucose delle prime vie aeree. "I virus che diffondono per via aerea sono solo minimamente influenzati dai mesi invernali", sottolinea Massimo Galli in una intervista a Il Giorno. Per questo i contagi stanno aumentando significativamente nonostante la bella stagione. "Avevo avvertito. Mai sottovalutare la capacità dei coronavirus di adattarsi e rialzare la testa. Occorre tenere alta la guardia". Del resto contagiarsi non è così difficile: "Prendiamo un vagone della metropolitana affollato di viaggiatori, lei crede che il virus faccia caso se siamo in estate o in inverno? Lui si diffonde senza pensarci due volte". E parlando dei contagi che avvengono proprio all'aperto, Galli avverte: "Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Molti esperti dicevano con convinzione che gli ultravioletti avrebbero avuto una funzione disinfettante e che è la stagione invernale a favorire il covid e l'attecchimento dei patogeni sulle mucose delle prime vie aeree. "I virus che diffondono per via aerea sono solo minimamente influenzati dai mesi invernali", sottolinea Massimo Galli in una intervista a Il Giorno. Per questo i contagi stanno aumentando significativamente nonostante la bella stagione. "Avevo avvertito. Mai sottovalutare la capacità dei coronavirus di adattarsi e rialzare la testa. Occorre tenere alta la guardia". Del resto contagiarsi non è così difficile: "Prendiamo un vagone della metropolitana affollato di viaggiatori, lei crede che il virus faccia caso se siamo in estate o in inverno? Lui si diffonde senza pensarci due volte". E parlando dei contagi che avvengono proprio all'aperto, Galli avverte: "Se ...

