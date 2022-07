Lazio, il sogno di Sarri per la mediana è sempre Zielinski (Di domenica 3 luglio 2022) Il sogno di Maurizio Sarri per il centrocampo dovesse andar via Luis Alberto è quello di Piotr Zielinski Il sogno di Maurizio Sarri per il centrocampo dovesse andar via Luis Alberto è quello di Piotr Zielinski. Sul Mago è forte l’interesse del Siviglia e il polacco garantirebbe la qualità necessaria per sopperire alla sua partenza. Secondo quanto scritto da Il Messaggero è difficile arrivare a Zielsnki, più probabile arrivi Ilic dal Verona con cui la Lazio avrebbe trovato l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ildi Maurizioper il centrocampo dovesse andar via Luis Alberto è quello di PiotrIldi Maurizioper il centrocampo dovesse andar via Luis Alberto è quello di Piotr. Sul Mago è forte l’interesse del Siviglia e il polacco garantirebbe la qualità necessaria per sopperire alla sua partenza. Secondo quanto scritto da Il Messaggero è difficile arrivare a Zielsnki, più probabile arrivi Ilic dal Verona con cui laavrebbe trovato l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

