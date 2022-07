La cantante Manoela Fortuna partorisce in Calabria mentre è in vacanza: non sapeva di essere incinta (Di domenica 3 luglio 2022) Le reti americane ci hanno fatto una Fortuna raccontando in un programma creato ad hoc, le storie di donne che non sapevano di essere incinte e sono arrivate in ospedale, il giorno del parto, pensando di avere un malore e invece stavano per dare alla luce un figlio. E pare sia la stessa cosa accaduta alla cantante Manoela Fortuna, molto nota in Brasile dove ha partecipato a un talent show musicale. La ragazza era in vacanza in Calabria, quando ha avvertito un malore ed è stata portata in ospedale. A raccontare la storia nei dettaglio è Tgcom24 grazie alla testimonianza di un amico della cantante che ha reso noti tutti i dettagli di questa vicenda e ha confermato: è vero, lei non sapeva di essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022) Le reti americane ci hanno fatto unaraccontando in un programma creato ad hoc, le storie di donne che nonno diincinte e sono arrivate in ospedale, il giorno del parto, pensando di avere un malore e invece stavano per dare alla luce un figlio. E pare sia la stessa cosa accaduta alla, molto nota in Brasile dove ha partecipato a un talent show musicale. La ragazza era inin, quando ha avvertito un malore ed è stata portata in ospedale. A raccontare la storia nei dettaglio è Tgcom24 grazie alla testimonianza di un amico dellache ha reso noti tutti i dettagli di questa vicenda e ha confermato: è vero, lei nondi...

