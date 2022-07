Incidente Gp Silverstone, stop gara: paura per Zhou – Video (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Incidente a Silverstone, nel primo giro del Gp di Gran Bretagna, e paura per Zhou Guanyu. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi. Il Gp è stato sospeso con l’esibizione della bandiera rossa. Secondo le notizie confortanti riportate da Sky, Zhou è stato estratto dall’abitacolo e trasferito al centro medico: il driver sarebbe cosciente e non avrebbe riportato fratture. Controlli anche per Alexander Albon (Williams). Le immagini registrate dalle telecamere installate sulle varie monoposto documentano una serie di contatti che coinvolgono diversi piloti. I Video mostrano un contatto tra la Mercedes di George Russell e l’AlphaTauri di Pierre Gasly. La Mercedes aggancia quindi l’Alfa Romeo di Zhou che decolla, si ... Leggi su funweek (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) –, nel primo giro del Gp di Gran Bretagna, eperGuanyu. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi. Il Gp è stato sospeso con l’esibizione della bandiera rossa. Secondo le notizie confortanti riportate da Sky,è stato estratto dall’abitacolo e trasferito al centro medico: il driver sarebbe cosciente e non avrebbe riportato fratture. Controlli anche per Alexander Albon (Williams). Le immagini registrate dalle telecamere installate sulle varie monoposto documentano una serie di contatti che coinvolgono diversi piloti. Imostrano un contatto tra la Mercedes di George Russell e l’AlphaTauri di Pierre Gasly. La Mercedes aggancia quindi l’Alfa Romeo diche decolla, si ...

Pubblicità

SkySportF1 : Maxi incidente a Silverstone, piloti ok Il primo aggiornamento sulle loro condizioni LIVE ?… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - mkidj : RT @leggoit: F.1 a Silverstone, pauroso incidente alla prima curva - Mariquita_la1a : RT @leggoit: F.1 a Silverstone, pauroso incidente alla prima curva - leggoit : F.1 a Silverstone, pauroso incidente alla prima curva -