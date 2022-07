Il Palio di Siena e la telecronaca di uno spaesato Pierluigi Pardo che si è perso nei vicoli (Di domenica 3 luglio 2022) Tutti, o quasi, hanno perso questo inquietante Palio. L'ha vinto solo il Drago. Tra coloro che l'hanno perso va inserito a furor di rete, Pierluigi Pardo. Qua e la, spulciando i social e ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) Tutti, o quasi, hannoquesto inquietante. L'ha vinto solo il Drago. Tra coloro che l'hannova inserito a furor di rete,. Qua e la, spulciando i social e ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Complimenti alla Contrada del Drago per la vittoria del Palio di Siena, straordinario spettacolo senese e italiano!… - borghi_claudio : Grandissima gioia per la vittoria della Contrada del Drago, alleata della Nobile Contrada dell'Aquila dal 1788. Un… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - ForeverRonin : @GiuseLatorraca2 @alessiobellanza Non sono di Siena e il rischio x i cavalli non lo approvo. Sono anni che non guar… - leone150872 : RT @RenatoVenditti1: Palio di Siena 2 luglio 2022 4 gatti, tutti con mascherine e perfettamente distanziati di circa 2 mt come recita l'ult… -