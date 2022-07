GP Gran Bretagna | segui la gara in diretta da Silverstone dalle 16

Pubblicità

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico…

L'Union Jack torna a vegliare sulla Formula 1. Il decimo appuntamento del Mondiale di F1 2022 fa tappa a Silverstone per lo storico GP diche diede i natali proprio alla massima competizione del motorsport nel 1950. In casa di Sir Lewis Hamilton , e nel circuito che lo ha visto trionfare ben 8 volte in carriera, c'è una ...La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP di, decimo appuntamento del Mondiale 2022. La classifica piloti è attualmente così composta: Max Verstappen (175 pt.). Sergio Perez (129 pt.). Charles Leclerc (126 pt.). George Russell (111 ... Covid, dalla Gran Bretagna alla Francia: i paesi europei più colpiti dall’ondata estiva La prima pole in carriera è arrivata nel momento giusto della stagione per Carlos Sainz. Doveva lasciare un segno dopo alcune prove non perfette con la Ferrari e lo spagnolo lo ha ...Sainz cerca la prima vittoria, ma Verstappen e Leclerc scalpitano: segui la cronaca in diretta del GP di Silverstone di F1 [ LIVE Gara ].