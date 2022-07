Pubblicità

Valeria93113820 : Ben & Jerry’s ha ribadito la sua decisione di boicottare gli affari nella Cisgiordania occupata da Israele. Il giga… - Gianfra33984664 : RT @samoasimy99: 'Le bambine Yaqeen e Sadeen??????che sono state lasciate incustodite nel veicolo del padre di notte, vicino a Gerusalemme, do… - mariobianchi18 : Il #1luglio 1992 #YasserArafat dopo 27 anni di esilio torna in Cisgiordania e Gaza, in Palestina, alla guida dell'A… - 950Alpa : RT @samoasimy99: 'Le bambine Yaqeen e Sadeen??????che sono state lasciate incustodite nel veicolo del padre di notte, vicino a Gerusalemme, do… - samoasimy99 : 'Le bambine Yaqeen e Sadeen??????che sono state lasciate incustodite nel veicolo del padre di notte, vicino a Gerusale… -

Agenzia ANSA

In precedenza l'esercito israeliano aveva riferito, in termini generali, di aver compiuto la scorsa notte indiverse "operazioni antiterrorismo" e aveva precisato che in alcune località ...... in. Lo ha detto il procuratore generale palestinese, Akram Khatib, alla stessa tv qatriota "Al Jazeera". Gli statunitensi effettueranno un esame balisticoaver ricevuto il ... Cisgiordania: dopo scontri, palestinese morto in ospedale (ANSAmed) - TEL AVIV, 03 LUG - Un palestinese di 19 anni, Kamel Alawneh, è morto oggi in un ospedale di Jenin (Cisgiordania) per le ferite riportate ieri nel vicino villaggio di Jaba durante scontri ...Israele primo ministro Bennett annuncia di ritirarsi dalla politica dopo il fallimento della coalizione contro Netanyahu, la Knesset accetta ...