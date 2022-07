Aumento inflazione: ai livelli del 1986. Dove i rincari fanno più male (Di domenica 3 luglio 2022) Aumento inflazione: a giugno 2022 il dato arriva a quota all’8,6% considerando l’Eurozona nel suo complesso e al 8% stringendo lo sguardo all’Italia, un livello che non si toccava dal 1986. Bisogna prepararsi a un’altra stagione di rincari: quali saranno i settori più colpiti, quali gli interventi allo studio del Governo per rallentare la corsa dei prezzi. Aumento inflazione: dato ai livelli del 1986 Aumento inflazione: continuano a crescere i prezzi in tutta la zona Euro (Dove si passa dall’8,1% di maggio all’8,6% di giugno), in Italia a giugno 2022 si raggiungono i livelli di 36 anni fa. A riferirlo l’Istat che ha registrato un Aumento mensile ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 luglio 2022): a giugno 2022 il dato arriva a quota all’8,6% considerando l’Eurozona nel suo complesso e al 8% stringendo lo sguardo all’Italia, un livello che non si toccava dal. Bisogna prepararsi a un’altra stagione di: quali saranno i settori più colpiti, quali gli interventi allo studio del Governo per rallentare la corsa dei prezzi.: dato aidel: continuano a crescere i prezzi in tutta la zona Euro (si passa dall’8,1% di maggio all’8,6% di giugno), in Italia a giugno 2022 si raggiungono idi 36 anni fa. A riferirlo l’Istat che ha registrato unmensile ...

