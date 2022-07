Adriano Prosperi | carità | devozione e altre maschere sottili

Pubblicità

Il Manifesto

... tra cui si ricordano, Corrado Stajano, Carlo Ginzburg, Gian Mario Cazzaniga, Ilaria Pavan, Valeria Della Mea e Vinzia Fiorino, rilanciata poi da una nuova petizione online ...In Fratelli d'Italia Giovanna Fortunati (117) e Daniele(115). Il secondo di Ruspolini, ... Giorgio Tenneroni (132), Daniele Baiocco (125) Per Todi con Ruspolini 1 seggio:Ruspolini (... La memoria insorgente dei contadini del Veneto profondo Otto vespisti recanatesi, Gildo Baiocco, Giancarlo Barelli, Alessandro Guardabassi, Sandro Magnarelli, Roberto Mazzieri, Adriano Prosperi, Antonio Tacconi e Walter Tomassoni, dopo una lunga pausa, ...Per Cierre edizioni «Rivolte di paese», di Livio Vanzetto, esperto di Storia sociale e primo direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza della Marca trevigiana. La ricerca ribalta la tesi d ...