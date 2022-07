Wimbledon 2022 oggi | orari 2 luglio | programma | ordine di gioco | tv | streaming | italiani in camp

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022)è quasi al giro di boa. Sesto giorno, che per una volta non coincide con la furia prima del Middle Sunday. Quest’ultimo non c’è più, messo alla berlina in maniera definitiva in corrispondenza del centenario del Centre Court. Per l’Italia c’è un punto di vista privilegiato sulo più famoso del mondo, quello di Lorenzo Sonego: il torinese, dopo avervi sfidato Roger Federer lo scorso anno, incrocia la sua racchetta con quella di Rafael Nadal quest’anno. Sfida complicata, ma tutto sommato giocabile, vista l’ottima condizione del piemontese e quella ancora carburante del mancino di Manacor. A livello internazionale, i veri e propri scontri di cartello sono due: al femminile Badosa-Kvitova, al maschile Kyrgios-Tsitsipas (che in tanti avrebbero visto sul Centre Court, e si fa fatica a dar torto a tali volontà)....