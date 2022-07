UFC 276, Israel Adesanya vs Jared Cannonier stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per UFC 276 con Israel Adesanya e Jared Cannonier protagonisti dell’incontro principale. Si combatte dalle 04:00 della notte tra sabato 2 luglio e domenica 3 luglio alla T-Mobile Arena di Las Vegas, ma il main event che vedrà il nigeriano tentare di difendere la cintura non andrà in scena prima delle 06:00 del mattino. Un orario solo per grandi appassionati, ma l’evento merita perché è un match di pesi medi, cioè la divisione del nostro Marvin Vettori che insegue un rematch mondiale. Ma non solo: è una delle card più attese dell’anno anche per un sottoclou eccezionale. Il co main event prevede il match per il titolo dei pesi piuma tra Alexander Volkanovski e Max Holloway. Ma occhi puntati anche su Sean Strickland contro Alex Pereira, senza dimenticare Sean O’Malley, uno dei fighter ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per UFC 276 conprotagonisti dell’incontro principale. Si combatte dalle 04:00 della notte tra sabato 2 luglio e domenica 3 luglio alla T-Mobile Arena di Las Vegas, ma il main event che vedrà il nigeriano tentare di difendere la cintura non andrà in scena prima delle 06:00 del mattino. Unsolo per grandi appassionati, ma l’evento merita perché è un match di pesi medi, cioè la divisione del nostro Marvin Vettori che insegue un rematch mondiale. Ma non solo: è una delle card più attese dell’anno anche per un sottoclou eccezionale. Il co main event prevede il match per il titolo dei pesi piuma tra Alexander Volkanovski e Max Holloway. Ma occhi puntati anche su Sean Strickland contro Alex Pereira, senza dimenticare Sean O’Malley, uno dei fighter ...

sports_backdoor : UFC 276 ?? Holloway +170 Pereira +115 Barberena +110 Riddell +125 Cerrone +160 Tavares +140 Stoliarenko +135 - ?? - fight_shield : #UFC276 andrà in scena questa notte! Ecco come poterlo seguire in diretta! #TSOS // #FIGHT // #MMA - fight_shield : Chi sarà questa notte ad #UFC276 ad imporsi? Il pensiero di Gilbert Burns #TSOS // #FIGHT // #MMA - mma_twister : Pronti per l'evento stratosferico di stanotte? Qui tutte le info e i video. Non mancate! - Franxineitor : RT @TurnHeelWres: Ceremonia de pesaje #UFC276: Adesanya vs. Cannonier -